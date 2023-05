Prepovedali zadrževanje na najbolj nevarnih odsekih pešpoti med Fieso in Piranom

Piran, 17. maja - Na najbolj nevarnih odsekih pešpoti med Fieso in Piranom je zadrževanje, vključno s kopanjem in sončenjem, odslej prepovedano. Prepoved na predelih z najvišjo stopnjo ogroženosti bo veljala tudi poleti, na najnevarnejših odsekih priljubljene pešpoti pa so postavljene opozorilne table, so sporočili iz javnega podjetja Okolje Piran.