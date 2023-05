Občine slovenske Istre organizirajo preventivno akcijo proti tigrastim komarjem

Izola, 16. maja - Občine slovenske Istre v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci organizirajo preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Aktivnosti, ki bodo trajale od maja do oktobra, bodo primarno namenjene ozaveščanju občanov o preprečevanju razmnoževanja te invazivne vrste komarjev, so zapisali v sporočilu za javnost.