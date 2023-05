Na Koroškem tradicionalna kmečka opravila posneli v dokumentarnih filmih

Libeliče, 16. maja - V okviru projekta Tako so nekoč, danes pa ..., katerega nosilec je KTV Dravograd, so sodelujoči na Koroškem posneli pet dokumentarnih filmov. V njih prikazujejo kmečka opravila, kot so jih opravljali v preteklosti, in jim dodajajo prikaz, kako jih opravljajo danes. Enega od filmov bodo premierno predstavili drevi v Libeličah.