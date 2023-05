Kanadčani po kazenskih strelih boljši od Slovakov, Latvijci v podaljšku od Čehov

Riga, 15. maja - Kanadski hokejisti so na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne skupine šele po izvajanju kazenskih strelov premagali Slovake z 2:1, medtem ko so Latvijci v podaljšku zlomili odpor Čehov in slavili s 4:3. V skupini B v Rigi nastopa tudi Slovenija, ki se bo v torek pomerila z Norveško. Pred tem je proti Švici izgubila z 0:7, proti Kanadi pa 2:5.