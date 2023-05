Po odstopu Evenepoela danes nadaljevanje Gira

Modena, 16. maja - Po razburljivi nedelji, po kateri je odstopil Belgijec Remco Evenepoel, in prostem ponedeljku se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Italiji. Po številnih polemikah zaradi okužb z novim koronavirusom in uvedbi nekaterih starih ukrepov iz časa pandemije, danes kolesarje čaka pretežno ravninska etapa od Scandiana do Viareggia (196 km).