Arčon v Budimpešti za krepitev čezmejnega sodelovanja in povezovanja

Budimpešta, 15. maja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Budimpešti sestal z visokimi predstavniki madžarskih oblasti in Slovenci, ki živijo in delujejo v madžarski prestolnici. Kot enega od ciljev, ki bi jih bilo prav zasledovati, je izpostavil krepitev sodelovanja in povezovanja občin na obeh straneh meje.