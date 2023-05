Židan v Bruslju o športnih načrtih v Sloveniji

Bruselj, 15. maja - Prvi dan zasedanja Sveta ministrov za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju, ki se ga je kot predstavnik ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport udeležil državni sekretar Dejan Židan, je bil v ospredju šport in prispevek tega k spodbujanju aktivnega življenja.