Pogajanja o plačnem sistemu po mnenju obeh strani konstruktivna, v torek pričakujejo mandat vlade za nadaljevanje

Ljubljana, 15. maja - Vladna in sindikalna stran sta današnja pogajanja o plačnem sistemu v javnem sektorju ocenili za konstruktivna, dosegli so nekatera soglasja, eno od pomembnejših odprtih vprašanj pa ostaja primerjava med plačnimi stebri. Sindikati in pristojna ministrica Sanja Ajanović Hovnik pričakujejo, da ji bo vlada v torek podelila mandat za nadaljnje delo.