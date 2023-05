Povprečna starost avtomobilov na ameriških cestah znaša že več kot 12 let

New York, 15. maja - Povprečna starost avtomobilov, ki vozijo po ameriških cestah, je porasla na 12 let in pol, poroča podjetje S&P Global Mobility. Upoštevajoč samo limuzine je starost porasla na povprečno 13,6 leta. Razlog za staranje ameriškega avtomobilskega parka so cene, ki so poskočile zaradi pandemije covida-19.