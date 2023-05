Na lastno pobudo preklican dvig plač upravi SDH

Ljubljana, 15. maja - Dvočlanska uprava SDH, ki jo sestavljata predsednik Žiga Debeljak in član Janez Tomšič, je danes nadzornemu svetu predlagala preklic uskladitve plač, po kateri so se prejemki obeh močno zvišali in ki je razburila tudi člane vladne koalicije. Nadzorni svet, ki sicer vztraja, da je s potrditvijo višjih plač deloval skrbno, je pobudo sprejel.