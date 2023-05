V Izoli začetek zbiranja nevarnih odpadkov

Izola, 16. maja - Od danes do petka bo v občini Izola potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov, so sporočili s Komunale Izola. S premično zbiralnico bodo za eno uro prišli na 23 krajev v mestu in na podeželju. Razpored so uporabnikom poslali skupaj z mesečnim obračunom, objavljen pa je tudi na strani komunala-izola.si.