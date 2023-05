Papič: Napovedano nadaljevanje stavke visokošolskega sindikata neupravičeno

Ljubljana, 15. maja - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je ocenil, da je napoved visokošolskega sindikata o nadaljevanju stavke neupravičena. Poudaril je, da bodo zahteve, povezane s plačami, reševali v okviru krovnih pogajanj ter zavrnil očitek sindikata, da se zavzema za ukinitev splošnih in neposrednih volitev dekanov in rektorjev.