Certifikat Družini prijazno podjetje še devetim podjetjem

Ljubljana, 15. maja - Ekvilib inštitut je danes v Ljubljani podelil certifikate Družini prijazno podjetje novim devetim podjetjem. Do danes je tako certifikat prejelo več kot 300 podjetij in organizacij, so sporočili iz neprofitne organizacije, ki projekt izvaja v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter zunanjimi partnerji.