Začela se je diplomatska konferenca za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida

piše Robert Petrovič

Ljubljana, 15. maja - V Ljubljani se je danes začela diplomatska konferenca za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev. Sprejem konvencije bi bil ključen mejnik na področju mednarodnega kazenskega prava in bi olajšal sodelovanje med državami pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov, je izpostavila zunanja ministrica Tanja Fajon.