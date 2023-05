Raziskava: Evropska pravila cene klicev v druge države EU znižala za več kot 60 odstotkov

Bruselj, 21. maja - Pravila, ki od leta 2019 omogočajo cenovno dostopno klicanje in pošiljanje sporočil SMS v druge države EU, so se po navedbah Evropske komisije izkazala za učinkovita. Po raziskavi Eurobarometer so se cene v povprečju znižale za več kot 60 odstotkov, so ta teden sporočili s komisije.