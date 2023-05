Fabian Marozsan v Rimu usoden za Carlosa Alcaraza

Rim, 15. maja - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, sicer drugi nosilec turnirja v Rimu z nagradnim skladom 7.705.780 evrov, se je poslovil v tretjem krogu. Za drugega igralca na jakostni lestvici ATP in specialista za peščena igrišča je bil usoden 135. igralec na svetu z Madžarske Fabian Marozsan, ki je po uri in 42 minutah zmagal s 6:3 in 7:6 (4).