V Reykjaviku se začenja vrh Sveta Evrope

Reykjavik, 16. maja - V Reykjaviku na Islandiji bo danes in v sredo potekal vrh Sveta Evrope (SE). Na njem bodo v luči vojne v Ukrajini države članice potrdile zavezanost temeljnim vrednotam organizacije in izrazile podporo Kijevu, med drugim pri uveljavljanju odgovornosti Rusije in ustanovitvi registra škode. Slovenijo bo zastopala predsednica Nataša Pirc Musar.