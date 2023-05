Tržaški literat Marko Kravos praznuje 80 let

Trst, 16. maja - Zamejski književnik Marko Kravos, ki vseskozi soustvarja kulturni utrip Trsta in Ljubljane, je danes dopolnil 80 let. S svojim založniškim, pisateljskim in kulturnopolitičnim delom je izjemno pripomogel k razvoju slovenske besede in knjige v zahodnem delu slovenskega jezikovnega prostora, so pred leti zapisali v utemeljitvi Schwentnerjeve nagrade.