Predstavili bodo rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2021

Ljubljana, 16. maja - V Ljubljani in več drugih državah z vsega sveta bodo danes predstavili rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2021. Gre za peti cikel raziskave, ki so jo začeli leta 2001 in jo izvajajo vsakih pet let. Njen namen je ugotoviti primerjalne podatke o bralni pismenosti učencev v zgodnjem obdobju razvoja pismenosti.