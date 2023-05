Michel in von der Leyen čestitala Turkom za visoko volilno udeležbo

Ankara/Bruselj/Moskva, 15. maja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta danes čestitala Turkom za visoko volilno udeležbo v nedeljskem prvem krogu predsedniških ter parlamentarnih volitev. Na izid so se odzvali tudi v Kremlju, od koder so sporočili, da ne glede na izid volitev pričakujejo poglobitev odnosov s Turčijo.