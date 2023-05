Pogba bo tokrat manjkal dva do tri tedne

Rim, 15. maja - Nogometaš francoske reprezentance in torinskega Juventusa Paul Pogba bo po novi poškodbi manjkal od dva do tri tedne. Kot so danes sporočili iz Juventusa, si je Francoz v nedeljo zvečer poškodoval levo stegensko mišico, po današnjih pregledih pa je jasno, da bo moral prisilno počivati.