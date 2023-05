Mladoletnika v garažni hiši v Postojni napadla žensko in ji vzela denar

Postojna, 15. maja - V eni izmed garažnih hiš v Postojni sta v nedeljo popoldne 16- in 17-letnik napadla 53-letno žensko in ji vzela denar, pri čemer jo je eden izmed njiju tudi udaril. Enega so zadržali na kraju, drugi je pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Koper.