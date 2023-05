Nemčija v začetku leta povečala izvoz strojev

Berlin, 15. maja - Nemški proizvajalci strojev imajo koristi od sprostitve ozkih grl v dobavnih verigah. Izvoz strojev z oznako Made in Germany se je v prvem četrtletju nominalno povečal za 13,8 odstotka na letni ravni in je dosegel 51,3 milijarde evrov, so danes sporočili iz industrijskega združenja VDMA. Realno se je izvoz strojev povečal za 4,4 odstotka.