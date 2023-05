Prvenstvo PGA bo zmagovalcu prineslo 2,5 milijona evrov

New York, 17. maja - Drugi veliki turnir sezone v golfu je 105. prvenstvo Združenja poklicnih igralcev (PGA), ki bo od četrtka do nedelje potekalo na igrišču Oak Hill v ameriški zvezni državi New York. Naslov brani domačin Justin Thomas, ki je tudi letos med osrednjimi kandidati za glavno nagrado v višini 2,5 milijona evrov.