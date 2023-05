Ljubljana, 15. maja - Skupna izjava vodij poslanskih skupin Svobode, SD in Levice, na kateri se bodo odzvali na predlagane sklepe mandatno-volilne komisije DZ o razrešitvi in prenehanju opravljanja dela nekaterih članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, bo danes ob 15. uri v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz Gibanja Svoboda.