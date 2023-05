V Narodnem muzeju odprli razstavo umetniške keramike in podelili nagrade

Ljubljana, 15. maja - V Narodnem muzeju Slovenije so odprli mednarodni razstavni projekt Keramika danes. Na Muzejski ulici razstavljajo avtorji iz 30 držav, še tri samostojne razstave pa so postavljene v muzeju na Metelkovi, kjer se predstavljajo tudi študenti. Ob odprtju trienala, ki bo trajal do 30. septembra, so podelili nagrade.