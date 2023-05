Nižje cene hrane na Švedskem upočasnile inflacijo

Stockholm, 15. maja - Inflacija na Švedskem se je aprila upočasnila bolj, kot so pričakovali analitiki, vzrok pa so cene hrane, ki so se znižale prvič po letu 2021. Kot so danes sporočili iz švedskega statističnega urada, je bila rast cen življenjskih potrebščin aprila 10,5-odstotna na letni ravni, kar je 0,1 odstotne točke manj kot marca.