WHO odsvetuje uporabo sladil za uravnavanje telesne teže

Ženeva, 15. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izdala nove smernice, v katerih odsvetuje uporabo sladil brez sladkorja za nadzor telesne teže ali zmanjšanje tveganja za nenalezljive bolezni. WHO svetuje uživanje živil z naravno prisotnimi sladkorji ali nesladkanih živil in pijač, so zapisali v sporočilu za javnost.