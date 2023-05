Na območju Maribora po deževju težave zaradi plazov, zaprte štiri ceste

Maribor, 15. maja - Mariborski gasilci so zaradi močnega deževja od petka posredovali več kot 30-krat, razmočen teren pa jim še naprej povzroča težave. Kot je danes povedal poveljnik poklicne brigade Primož Osojnik, so našteli že 14 plazov, samo danes so se aktivirali trije novi. Zaprte so štiri ceste. Ob tem v civilni zaščiti opozarjajo na napovedane nove padavine.