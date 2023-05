Zreče, 15. maja - Slovenske košarkarice so vstopile v drugo fazo priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani od 15. do 25. junija. Od petka so v kompletni postavi zbrane v Zrečah, jutri in v sredo pa bodo v Celju ter Slovenskih Konjicah odigrale prvi dve prijateljski tekmi z Madžarsko.