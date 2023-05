Zveza Lions klubov Slovenije bo pomagala pri obnovi kraških gozdov

Ljubljana, 15. maja - V Zvezi Lions klubov Slovenije so se danes s podpisom sporazuma o pomoči pri obnovi kraških gozdov z Zavodom za gozdove Slovenije zavezali k obnovi šestih hektarjev uničenega gozda. V zvezi so ob tem izpostavili tudi druge dobrodelne aktivnosti, ki jih organizirajo, med drugim projekt Donirana hrana prek katerega so lani razdelili 1200 ton hrane.