Umrl nekdanji kapetan Barcelone in Španije Olivella

Barcelona, 15. maja - Ferran Olivella, ki je kot kapetan Španijo leta 1964 popeljal do naslova evropskega prvaka, 13 let pa je nosil dres katalonskega velikana Barcelone, je v nedeljo umrl v 87. letu starosti. Kot so danes zapisali na spletni strani Barcelone, je Olivella po koncu igralske kariere postal direktor fundacije in združenja klubskih igralcev.