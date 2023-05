Na sejmu lesne industrije v Hannovru devet slovenskih podjetij

Ljubljana/Hannover, 15. maja - Spirit Slovenija je na pobudo podjetij prvič organiziral skupinsko predstavitev na mednarodnem sejmu gozdarstva in lesne industrije LIGNA, ki je med 15. in 19. majem v Hannovru v Nemčiji. Na skupnem razstavnem prostoru se predstavlja devet slovenskih podjetij, so sporočili iz Spirita.