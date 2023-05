V novogoriškem odboru SD želijo stranki povrniti ugled, ki ga je v preteklosti že imela

Nova Gorica, 15. maja - Po volitvah so v občinskem odboru stranke Socialni demokrati (SD) Nova Gorica temeljito analizirali delo in na podlagi rezultatov temeljite analize pripravili akcijski program, ki naj bi stranki v Novi Gorici povrnil ugled, ki ga je v preteklosti že imela. Želijo jo približati ljudem, zato so še posebej veseli novih mladih članov z novimi idejami.