Delegati konference enotni o pomenu konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida

Ljubljana, 15. maja - Delegati konference za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev so danes poudarili pomen konvencije pri zapolnjevanju pravne praznine pri preiskavah in pregonu najtežjih mednarodnih hudodelstev. Strinjali so se, da bo ta okrepila sodelovanje med državami in pomagala pri pregonu najhujših kaznivih dejanj.