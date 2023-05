Ljubljana, 15. maja - Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Maribor Samo Robič in poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik bosta danes ob 11. uri na državni cesti v Malečnik pri zapori ceste dala izjavo za medije glede plazov, ki so se v zadnjih dneh sprožili zaradi obilnega deževja, so sporočili iz Mestne občine Maribor. (STA/AVDIO)