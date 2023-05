Vreme: Spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami

Ponoči se bo pooblačilo, dež bo do jutra zajel vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. V torek bo oblačno in deževno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo oblačno, občasno bo še deževalo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo povečini suho vreme.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, ki se pomika proti srednji Italiji in Jadranu. Jutri bo topla fronta dosegla tudi naše kraje.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo zvečer zapihala burja. V torek bo oblačno s padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko popustila, že v noči na torek pa se bo ponovno okrepila. V torek bo veliko ljudi imelo vremensko pogojene težave.