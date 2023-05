Tokio, 15. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali v različne smeri. Medtem ko so se v Tokiu delnice podražile, so se na večini preostalih borz v regiji pocenile, potem ko se je v petek v ZDA poslabšalo razpoloženje potrošnikov in so z Wall Streeta prišli negativni signali.