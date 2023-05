Zlati vitezi izločili Kopitarjeve krvnike

Edmonton, 15. maja - Znan je tretji udeleženec polfinala končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Po Carolini in Floridi si je predzadnji krog bojev za Stanleyjev pokal zagotovila ekipa iz Las Vegasa. Zlati vitezi so s 4:2 v zmagah izločili Oilers, potem ko so v gosteh v Edmontonu zmagali s 5:2. Edmonton je v prvem krogu izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.