Na Veronikinem pokalu šest zmag za Slovenijo

Kamnik, 14. maja - Tridnevni Veronikin pokal v lokostrelstvu je od petka do nedelje v Kamniku gostil blizu 300 lokostrelcev iz 33 držav, kljub slabemu vremenu pa je minil brez zapletov. Slovenci so v posamični in ekipni konkurenci v vseh kategorijah osvojili po šest zlatih in srebrnih ter dve bronasti odličji.