V slovenski skupini na vrhu Švicarji, Kanadčani in Čehi

Tampere/Riga, 14. maja - Hokejisti Švice in Češke so dobili tudi drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne divizije v skupini B v Rigi in se na vrhu s šestimi točkami pridružili Kanadčanom. Ti so zgodaj popoldne ugnali Slovenijo s 5:2. V skupini A v Tampereju na Finskem so na vrhu s popolnim izkupičkom Američani in Švedi.