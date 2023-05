Kamplov Leipzig tik pred koncem do zmage

Leipzig, 14. maja - Nogometaši Leipziga, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, so v 32. krogu nemškega državnega prvenstva na domači zelenici tik pred koncem dvoboja proti Werderju iz Bremna prišli do treh točk. Po zmagi z 2:1 so se prebili na tretje mesto in so blizu uvrstitve v ligo prvakov.