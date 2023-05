Izidi rokometne lige za ženske

* Izidi, 5. krog: - od 1. do 4. mesta: - četrtek, 11. maj: Z'dežele - Krka 34:24 (18:10) - sobota, 13. maj: Mlinotest Ajdovščina - Krim Mercator 21:35 (10:21) - lestvica: 1. Krim Mercator 5 5 0 0 399:248 22 2. Mlinotest Ajdovščina 5 3 0 2 324:298 14 3. Z'dežele 5 2 0 3 298:309 8 4. Krka 5 0 0 5 240:406 0 - od 5. do 8. mesta: - sobota, 13. maj: Litija - Velenje 33:28 (15:11) Žiher hiše Ptuj-Ormož - Trgo ABC Izola 25:22 (12:10) - lestvica: 1. Litija 5 3 1 1 304:275 15 2. Velenje 3 2 0 1 242:210 14 3. Žiher hiše Ptuj-Ormož 5 1 1 3 262:286 6 4. Trgo ABC Izola 3 1 0 2 211:248 5 - od 9. do 12. mesta: - sobota, 13. maj: Piran - Ljubljana 22:30 (11:11) - nedelja, 14. maj: Zvezda Logatec - Olimpija 25:21 (15:9) - lestvica: 1. Ljubljana 5 4 0 1 333:288 16 2. Piran 5 2 0 3 312:323 10 3. Olimpija 5 2 0 3 292:301 9 4. Zvezda Logatec 5 2 0 3 296:321 9 - od 13. do 15. mesta: - četrtek, 11. maj: Vrhnika - Sava Kranj 37:25 (19:10) - lestvica: 1. Sava Kranj 3 2 0 1 201:199 11 2. Vrhnika 4 2 0 2 239:231 7 3. Koper 3 1 0 2 180:190 4