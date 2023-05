City s pomočjo Arsenala koraka proti angleškemu naslovu

Ljubljana, 14. maja - Nogometaši Manchester Cityja so v 36. krogu angleškega prvenstva v gosteh premagali Everton s 3:0 in naredili velik korak proti novemu državnemu naslovu prvaka. Na roko mu je šel tudi izid drugouvrščenega Arsenala. Londončani so danes doma izgubili proti Brightonu z 0:3.