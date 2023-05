Zaradi posledic deževja na več lokacijah pomagajo gasilci, ponekod izpadi elektrike

Ljubljana, 14. maja - Zaradi posledic obilnejšega deževja se marsikje danes spopadajo z nevšečnostmi. Po podatki centra za obveščanje so gasilci med drugim posredovali pri črpanju vode iz objektov v občinah Apače, Križevci in Radenci. Težave pri dobavi električne energije pa so bile na območju Kamnika, med drugim na farmi piščancev. Ponoči bo dež ponehal.