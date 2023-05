Mia Medved in Rok Šmit peta v mešanem dvojcu v Szegedu

Szeged, 14. maja - Mia Medved in Rok Šmit sta bila peta v mešanem dvojcu zadnji dan tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Szegedu. Primorsko-gorenjska naveza je veslala v finalu A kajakaških dvojcev na 500 metrov in za stotinko zaostala za madžarsko dvojico na četrtem mestu, bronasto kolajno pa sta zgrešila za sekundo in pol.