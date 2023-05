Izrael in Islamski džihad dosegla prekinitev ognja

Gaza, 14. maja - Po petih dneh obstreljevanja so Izrael in palestinski skrajneži Islamskega džihada v soboto sklenili prekinitev ognja, ki pa sta jo po začetku veljave ob 22. uri po lokalnem času kršili že obe strani. V noči na danes in danes o napadih niso poročali. Prekinitev ognja sta strani dosegli ob posredovanju Egipta, poročajo tuje tiskovne agencije.