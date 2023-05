Iz pravosodja pozivi k ureditvi plačnih in kadrovskih razmer tudi za sodno osebje

Ljubljana, 14. maja - Potem ko je predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pred dnevi v pismu vladi opozoril na neustrezen plačni položaj sodnega osebja in posledično kritične kadrovske razmere za delo sodišč, so se danes odzvali tudi v Sindikatu delavcev v pravosodju. Tudi v sindikatu so vnovič pozvali vlado, naj nemudoma pristopi k reševanju nastalih razmer.