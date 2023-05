V Ukrajini novi ruski zračni napadi

Hmeljnicki/Kijev/London, 14. maja - Rusija je v noči na danes izvedla nov val zračnih napadov na več ciljev po Ukrajini z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki kamikazami iranske izdelave, so danes zjutraj sporočili iz Kijeva. O žrtvah in posledicah za zdaj ni poročil. Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba sestrelila 25 dronov in tri manevrirne rakete.