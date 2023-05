Tjaša Vrtačič 21. na evropskem pokalu v triatlonu

Benetke, 14. maja - Tjaša Vrtačič je na evropskem pokalu v triatlonu v italijanskem mestu Caorle v konkurenci elite osvojila 21. mesto. Za 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in pet km teka je potrebovala 59 minut in 12 sekund. Za zmagovalko, Nemko Selino Klamt, je zaostala minuto in 43 sekund.